◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・才木がチームの連敗ストップを誓って、母の日の10日DeNA戦に先発する。母・久子さんも観戦予定で、「しっかり感謝の気持ちをもって投げたい」と今季4勝目のプレゼントに意欲を見せた。4月21日の横浜での対戦では5回6失点でKOされた雪辱にも燃える。「基本的に打線は強い。つながったらややこしいけど、しっかり一人ずつというところを意識すれば問題ないかなと思う