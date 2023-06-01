◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・中野が安定の美技を披露した。3回、成瀬の打球は難しいバウンドとなったが、見事に合わせてアウトに。守備で大竹を援護し、「守りは意識していますから」と涼しい顔で語った。この日も6度の二ゴロを無難にさばくなど、今季はここまで無失策を続けている。一方で4打席無安打と打線としては大竹を援護できず「いい流れで投げてくれたので、もっと援護できれば勝て