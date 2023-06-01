◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・佐藤輝はプロ6年目で初めて初回に申告敬遠された。初回2死二塁のチャンスにバットを振らせてもらえなかった。試合後もぶぜんとした表情で「相手に聞いてください」と言うしかなかった。打撃好調の4番が徹底マークされている証明だが、勝負をしてもらえないフラストレーションもたまる。「こどもまつり」の夢イベントとして小4の少年とのキャッチボールを務めた試