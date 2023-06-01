◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・森下は怒りと悔しさをにじませた。逆転を許した直後の8回、先頭打者としてフルカウントから中川虎の7球目を自信を持って見逃したが、判定はストライク。“高い”というポーズで不満を示すシーンがあった。「まあ、しゃあないです。言われたらしゃあないんで」と逆転に向けた出塁を逃したことを悔しがった。11試合連続安打となった初回の左中間フェンス直撃の二塁