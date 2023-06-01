◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）【矢野燿大視点】阪神は木浪の犠飛による1得点に終わり、これで4試合連続でタイムリーがない。今は結局、3番の森下、4番の佐藤輝頼みになっているが、1、2番が出塁してクリーンアップに回せていない。つまり打線がうまくつながっていない印象だ。1番の高寺もよくやっていると思う。この日も5回に四球で出て、7回にも左前打したが、いずれも2死からで3番まで回せていない