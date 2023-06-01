◇ドイツ１部ホッフェンハイム１−０ブレーメン（１０日）ブレーメンの日本代表ＤＦ菅原由勢が、ホッフェンハイム戦の前半５分、後方からのタックルでレッドカードを受けた。菅原は右サイドバックとして先発したが、前半２分に相手選手に後ろから激しくアプローチした際に足裏が相手のふくらはぎに接触。ＶＡＲの末、退場処分となった。ぼう然とした表情を浮かべた菅原は、うつむいてピッチを後にした。立ち上がりに１０人と