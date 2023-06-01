プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚とトマトのオーブン焼き」 「イカのチリマヨ和え」 「水菜と豆腐のユズコショウサラダ」 の全3品。 オーブンで焼いている間に副菜の準備に取り掛かるとスムーズですよ。【主菜】白身魚とトマトのオーブン焼き 白身魚は手に入るものでOKです！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：316Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希