ロシアの首都モスクワで9日、第2次世界大戦の対ドイツ戦勝利を記念した軍事パレードが行われ、北朝鮮兵士が初めて行進しました。「ウラー！（万歳）ウラー！ウラー！」と、モスクワ中心部の赤の広場に兵士たちの力強い掛け声が響きました。プーチン大統領をはじめ、ロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領や、旧ソ連のカザフスタン、ウズベキスタンの首脳らが列席するなか、ウクライナとの戦闘に従事した兵士など1000人以上