◇イングランド・プレミアリーグ第36節ブライトン3―0ウルバーハンプトン（2026年5月9日ブライトン）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が9日、本拠でのウルバーハンプトン戦に先発出場。後半13分に負傷交代となるアクシデントが発生。6月に控えるW杯北中米大会出場へ暗雲が垂れ込めたことでネットからは「嘘でしょ」「怪我人多すぎて泣きそう」と不安の声が上がった。3試合連続の先発出場となった三笘は前半からキレの