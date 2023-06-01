ロシアの首都モスクワで9日、第2次世界大戦の勝利を記念した軍事パレードが行われ、北朝鮮の兵士が初めて行進しました。モスクワ中心部の赤の広場では、ウクライナとの戦闘に従事した兵士など1000人以上が行進したほか、初めて北朝鮮兵士が参加しました。プーチン大統領は演説でウクライナとの戦闘について「兵士はNATOに支援された敵に立ち向かっている。勝利は我々のものだ」と述べました。プーチン大統領：勝利は常に、そしてこ