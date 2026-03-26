ブンデスリーガ 25/26の第33節 シュツットガルトとレーバークーゼンの試合が、5月9日22:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、クリスチャン・コファン