ブンデスリーガ 25/26の第33節 ホッフェンハイムとブレーメンの試合が、5月9日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。 ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、サリム・ムサフ（FW）、ロマーノ・