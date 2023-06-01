2026年北京香山フォーラムのナビゲーター会議が8日、北京で開幕した。新華社が伝えた。今回のナビゲーター会議は中国軍事科学学会と中国国際戦略学会が共催し、「グローバル安全保障ガバナンス：課題と活路」をテーマとしている。40余りの国と国際機関から120人余りの代表と専門家・学者が招かれ、参加した。会議期間中、参加した代表は「国際秩序と国際法の支配」「アジア太平洋安全保障の新たな課題」「国際共通安全保障を守る責