カジュアルさは控えめだけれどかっちりとしすぎない、そんな “ちょうどいい一枚” を探している40・50代へ。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「レース使いブラウス」がおすすめです。顔まわりが華やぎ、きれいめにも普段使いにもなじむのが魅力。一枚で着こなしが決まりやすく、コーデに迷った日の頼れる存在になってくれます。 ボウタイ × レースで顔まわりが品