21人が死傷した磐越道の衝突事故で、レンタカーのマイクロバスが利用されていたことについて、高校側はレンタカーを依頼した事実はないと説明しています。これについて、学校を知る人は少なくとも4年前にはレンタカーを利用していたと話しています。5月6日、福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに衝突した事故では、乗っていた新潟市の北越高校・ソフトテニス部の部員1人が死亡、17人がけがをしました。事