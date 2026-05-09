バルセロナを率いるハンジ・フリック監督は9日、明日行われるレアル・マドリードとのエル・クラシコに向けた会見に出席。リーグ優勝が決まる可能性もある大一番を前に、意気込みを語った。現在勝ち点88で首位を独走するバルセロナ。2位レアル・マドリードと勝ち点差が11ポイント開いており、明日の直接対決で引き分け以上に終われば、通算29回、そして2年連続のリーグ制覇が決まる。なお、これまでのリーグ戦において、エル・クラ