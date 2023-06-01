◇プレミアリーグ第３６説ブライトン―ウルバーハンプトン（１０日）ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、ウルバーハンプトン戦で左足太もも付近を痛め、後半１３分に途中交代した。浮き球のロングボールを肩付近でトラップして前進した際、右手を上げてプレーをストップすると、太もも付近を押さえて転倒。その後両手で顔を覆い、ショックを隠しきれない場面もあり、ホームスタジアムは騒然となった。医療班とのやり取りを追え