ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船をめぐり、スペイン政府は、この船が現地時間10日未明にスペインのカナリア諸島に到着する予定だと発表しました。ハンタウイルスの集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船では、これまでに6人の感染が確認されています。スペインの保健相は9日、クルーズ船が、カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間10日未明に到着する見通しだと述べました。到着後は、まずスペイン国籍の乗客が下船