【ブンデスリーガ第33節】(レッドブル・アレーナ)ライプツィヒ 2-1(前半1-0)S・パウリ<得点者>[ラ]ザベル・シュラーガー(45分)、ビリ・オルバン(54分)[S]アブドゥリー・シーセイ(86分)<警告>[ラ]カステッロ・ルケバ(19分)、クリストフ・バウムガルトナー(50分)