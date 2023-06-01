【ブンデスリーガ第33節】(WWKアレーナ)アウクスブルク 3-1(前半2-0)ボルシアMG<得点者>[ア]ミヒャエル・グレゴリッチュ2(24分、72分)、ロビン・フェラウアー(42分)[ボ]ジョバンニ・レイナ(90分+2)<警告>[ア]マリウス・ボルフ(56分)、クリスティヤン・ヤキッチ(61分)[ボ]ジョー・スカリー(45分+4)、フィリップ・サンダー(61分)