[5.9 プレミアリーグ第36節 ブライトン - ウォルバーハンプトン]ブライトンのMF三笘薫が9日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で負傷交代を余儀なくされた。肉離れが懸念される倒れ方でピッチを後にした。三笘は後半10分、左サイド深くで走りながら浮き球を肩でトラップした直後、左太もも裏の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。両手で顔を覆うなかでドクターがピッチへ。仰向けになったまま左脚をゆっくり上