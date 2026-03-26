ブレーメンのDF菅原由勢が9日、ブンデスリーガ第33節ホッフェンハイム戦に先発出場し、開始2分の足裏タックルで一発退場処分を下された。16日の最終節ドルトムント戦は出場停止になるとみられ、一足先にシーズン終了となった。菅原は前半2分、対面のMFバズマナ・トゥレに激しく寄せると、足裏で相手のふくらはぎにタックル。その場ではファウルを取られるだけにとどまったが、VARが介入した結果、前半5分に一発レッドカードが