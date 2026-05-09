ヴィッセル神戸のグッズ公式X(@visselgoods)が9日、ホームで10日に行われるJ1百年構想リーグWEST第16節・ファジアーノ岡山戦で「VISSEL KOBE 1995 Game Jersey」の販売を開始すると告知した。色はクリムゾンレッドとブラックの2種類で、価格は7900円(税込)。同アカウントは「日常で楽しめるアパレル出来ました」とし、「襟のバランス、生地の柄、、細部までこだわり尽くしました。着る度に満たされます」とPRしている。ファ