セリエA 25/26の第36節 カリアリとウディネーゼの試合が、5月9日22:00にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、Mendy Paul（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。 前半は大