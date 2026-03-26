ブンデスリーガ 25/26の第33節 ライプチヒとザンクトパウリの試合が、5月9日22:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、ロムロ（FW）、ブラジャン・グルーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、マルティン・カールス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパ