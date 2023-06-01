ブンデスリーガ 25/26の第33節 アウクスブルクとボルシアＭＧの試合が、5月9日22:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、メルト・ケミュール（MF）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧは町野 修斗（FW）、Mohya Wael（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）らが先発に名を連ねた。なお