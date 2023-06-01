サッカーのイングランド・プレミアリーグでブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が9日、ホームのウルバーハンプトン戦で負傷交代した。2―0の後半10分に左サイドで走りながらロングボールを受け、右肩付近でトラップした直後に左太腿裏を押さえて右手を上げて倒れ込んだ。しばらくピッチで医療スタッフのチェックを受け、同13分に足を引きずりながら自らベンチに下がった。今季の三笘は故障に悩まされ、この日がリーグ戦25試