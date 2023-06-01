三笘薫がウルブス戦で負傷交代イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間5月9日、プレミアリーグ第36節でウォルバーハンプトンと対戦し、3-0で勝利した。そのなかで、スタメン出場した日本代表MF三笘薫が後半13分に負傷交代するアクシデントが起きた。三笘は後半10分、左サイドのライン際でボールを胸トラップした後、加速しようとしたところで、左足裏を押さえてピッチに倒れ込んだ。その後、ピッチ上でしばらくメ