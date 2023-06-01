ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が9日、本拠でのウルバーハンプトン戦に先発出場。後半13分に負傷交代となるアクシデントが発生。6月に控えるW杯北中米大会出場へ暗雲が垂れ込めた。3試合連続の先発出場となった三笘は前半からキレのある動きを披露。開始1分の先制ゴールに絡むなど活躍をしたが、後半に落とし穴。2―0の後半10分に左サイドで走りながらロングボールを受けた直後に左太腿裏を押さえて右手を上げて倒れ込