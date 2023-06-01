プレミアリーグ第36節が9日に行われ、ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫はウルヴァーハンプトン戦でスタメン出場を飾ったが、負傷交代を余儀なくされた。ブライトンの本拠地『アメックス・スタジアム』で行われた一戦で三笘は先発出場。前半から効果的の攻撃に絡み続けていたものの、2−0のリードで迎えた55分、DFラインの背後に走り出した際に左足を負傷。ピッチに倒れ込むと、顔を手で覆い、左足の太ももあたりを手で抑