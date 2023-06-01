【モンスターズ・インク Charmy Roomettes】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「モンスターズ・インク Charmy Roomettes」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「モンスターズ・インク」に登場するキャラクターたちが、インテリアに変身した様子を再現したフィギュア。ソファになったサリ&