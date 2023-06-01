【Melterna Girl - メタ子】 2027年2月 発売予定 価格：28,490円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Wonderful Worksより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「Melterna Girl - メタ子」。こちらは、イラストレーターのねこめたる氏による同人誌「THE META」より、オリジナルキャラクターの「メタ子」を立体化したものだ。 こ