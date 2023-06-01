元放送作家の長谷川良品氏が９日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。岸谷五朗、香夫妻の息子でインフルエンサーの岸谷蘭丸の炎上に言及した。岸谷は１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演し「昔から石原慎太郎さんかっけー！って」と都知事になることが夢だと告白した。すると、ネット上で岸谷の素質を疑問視する声が噴出。炎上状態となった。長谷川氏は「こうした若い才能の芽を潰すことには懐疑的な立場」とし