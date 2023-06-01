【グランアレグリア】 2027年3月 発売予定 価格：27,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2027年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「グランアレグリア」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「グランアレグリア」を立体化したものだ