【ANA エアバス A320】 5月10日ごろ 再販 価格：1,540円 ハセガワは、1/200スケールプラモデル「ANA エアバス A320」再販分を5月10日ごろに発売する。価格は1,540円。 本商品は、150席クラスの双発ジェット旅客機としてエアバス・インダストリーで開発された機体「エアバスA320」を1/200スケールでプラモデル化したもの。 A320の最大の特徴は、旅客機