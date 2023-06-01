【1/12 Honda NSR50‘89 ロスホワイトｘファイティングレッド】 【1/12 Honda NSR50’89 マックスグレーメタリックｘグラニットブルーメタリック】 【1/12 Honda NSR50’89 ロスホワイトｘセイシェルナイトブルー】 9月以降 発売予定 価格：各3,960円 ホビージャパンは、プラモデル「1/12 Honda NSR50‘89 ロスホワイトｘファイ