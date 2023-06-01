モデル鈴木えみ（４０）が、驚きの長い足にサンダルを合わせたコーデに反響が集まっている。「私は東京にいるときはあまり動きませんが、旅先ではとてもアクティブなので歩きやすいサンダルは必須ギャップが激しいのか、いっしょに旅行する友人にはいつも驚かれる」と８日にＳＮＳ投稿。旅先で、タンクトップに黒パンツ姿で、トランクケースに腰掛けた足に、美しくサンダルを合わせた写真をアップした。「今回のＧＷ旅行に