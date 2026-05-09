9日午後9時半ごろ、指宿市で普通乗用車同士が衝突する事故があり、5人が救急搬送されました。 指宿警察署によりますと9日午後9時23分ごろ、指宿市池田の県道で普通乗用車が正面衝突しました。 この事故で双方の車に乗っていた、合わせて5人が病院に搬送されました。 このうちの1人は小学生だということです。5人のけがの程度などは、分かっていません。 事故の影響で県道28号岩本開聞線は、現場付近で通行止めとなってい