1989（平成元）年5月10日、冒険家で俳優の和泉雅子さんの遠征隊計5人が、北極点に到達した。女性としては日本で初めて、世界で2人目。800キロ近い大氷原を62日かけてスノーモービルとそりで踏破した。85年の初挑戦は途中で断念。写真は同30日に成田空港に帰国した和泉さん。昨年7月に77歳で死去した。