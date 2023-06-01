アメリカ西部コロラド州デンバーの空港で、航空機が滑走路上を歩いていた人と衝突し歩行者が死亡しました。アメリカメディアによりますと8日夜、コロラド州のデンバー国際空港で、ロサンゼルス行きの航空機が離陸しようとした際、滑走路を歩いていた人と衝突しました。この人はエンジン部分に巻き込まれたとみられ、死亡したということです。機体には乗客・乗員あわせて231人が乗っていて、全員避難しましたが、少なくとも1人が軽