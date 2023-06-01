【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信は９日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記がプーチン露大統領に対し、旧ソ連による対独戦勝記念日に当たる同日付で祝電を送ったと伝えた。正恩氏は、露朝が有事における相互軍事支援を約束した２０２４年の「包括的戦略パートナーシップ条約」を「最大限重視」し、「義務履行に常に責任を持つ」と強調。プーチン氏を「最も親しい同志」と呼び、「平壌はいつもあなたや兄弟的
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