【BS12 トゥエルビ：「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」】 5月10日19時～ 放送 ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」を本日5月10日19時から「日曜アニメ劇場」で放送する。 5月の「日曜アニメ劇場」では、無料初放送を含む「ハイキュー!! 劇場版 総集
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