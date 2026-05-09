卓球の世界選手権（９日、英ロンドン）、女子決勝で日本は因縁のライバルとの対戦が決まった。この日は女子の準決勝が行われ、日本はドイツに３―０で快勝。中国はルーマニアに３―０で勝利を収め、１０日の決勝は日本―中国の顔合わせとなった。中国紙「北京青年報」は「中国チームはすばらしいパフォーマンスを見せた」と高評価を下した。日本と中国は前回大会の決勝で熱戦を演じた。日本は２―３で敗れたが、今大会は５５