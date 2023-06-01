9日午後、伊那市にある市道交差点で、車が出合い頭にぶつかる事故があった。この事故で、82歳の女性と9歳の男児、7歳の女児の合わせて3人が重軽傷を負った。事故があったのは、伊那市ますみヶ丘の市道交差点で、軽乗用車が右折したところ、直進してきた乗用車とぶつかりました。この事故で、軽乗用車を運転していた箕輪町中箕輪の無職の女性(82)がろっ骨を折る大けが、後部座席になっていた女性の孫の男児(9)と女児(7)が、頭や顔を