テレビアニメ『あかね噺』の「可楽杯篇」開幕を告げる新ビジュアル＆PVが解禁された。開幕する学生落語選手権「可楽杯」。落語家の最高位“真打”を目指す女子校生・桜咲朱音に加え、学生落語の天才・練磨家からし、人気急上昇中の若手声優・高良木ひかるが並ぶ新たなビジュアルとなっている。【動画】目バチガチ！可楽杯篇が開幕公開された『あかね噺』PV改作落語で連覇を目指すからしに、自分の力を試すために落語の道に挑