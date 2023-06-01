テレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜後11：30）第6話が9日に放送され、与謝野イワン役を三木眞一郎が務めていることが明らかになった。【画像】ファッション誌の表紙みたい！『黄泉のツガイ』キャラクタービジュアルイワンは、突如あらわれる謎のツガイ使い。独特の存在感を放ち、戦闘能力が高く、底知れないキャラクター。本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、