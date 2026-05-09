毛穴悩みが気になりやすい季節にぴったりな、うれしい限定アイテムが「毛穴撫子」から登場♡2026年5月21日（木）より、『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』が数量限定で順次発売されます。重曹1と和歌山県産の南高梅2を配合した濃密泡が、角栓や古い角質をやさしくオフ。洗うたび、つるんとした透明感のある肌印象へ導いてくれる注目の洗顔フォームです♪ 南高梅入りの濃密泡洗顔に注目 2009年の発売以来、長く
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