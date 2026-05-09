タレントの重盛さと美が７日、自身のインスタグラムを更新。最新ヘアを披露した。重盛は「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と報告。「髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」のハッシュタグとともに、セミロングの黒髪と、白ニットとデニムの隙間からのぞく美ウエストが印象的な最新ショットを披露した。投稿にファンからは「どんな髪型髪色でも似合う最強爆美女」「スタイル良し、可愛い…おそるべし」「おへそも可愛い」
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