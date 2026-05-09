長野県松本市で、山林から落ちてきた大きな岩が住宅のガレージなどを直撃しました。おととい午後11時50分ごろ、松本市の住宅のガレージに岩が直撃した瞬間をカメラが捉えていました。岩の大きさは最大2.5メートルほど。およそ70メートル上の山林の斜面から3つの岩が転がり落ちたとみられ、そのうちひとつがガレージに直撃しました。岩は大きく弾みながら転がったとみられ、周辺の道路が一部陥没し、ガレージは全壊、車にも傷がつい