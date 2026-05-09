今月5日、山形県酒田市の山中で発見された遺体は、山菜採りに出て行方不明になっていた男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。身元が確認されたのは酒田市の久松幸雄さん（78）です。久松さんは今月3日、市内の山に山菜採りに入り、その後行方が分からなくなっていました。今月5日にはその山で身元不明の男性の遺体が発見され、遺体の近くにいたクマが駆除されていました。きのう、遺体の特徴や近くで見つ